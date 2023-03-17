حظك اليوم الجمعة برج السرطان.. لا تتسرع في قراراتك

تتميز شخصية برج السرطان بالطيبة والطبيعة الحساسة والعفوية وتصريحها بالانتقام ممن آذوها، والهدوء في مواقف المواجهة بمجرد أن يعتذر لها الشخص المخطئ، والمنزل والأسرة هو أول اهتمامات أصحاب برج السرطان فلا يمكنها أن تبدى أولوية لأى شىء آخر قبل أسرتها، فالعائلة أولاً، ويستطيع مواليد فعل أكثر من شىء فى نفس الوقت بنفس الكفاءة التى تجعله طوال الوقت فى المقدمة.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان 17-3-2023 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك مولود برج السرطان أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها، وانتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.