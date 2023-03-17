الأم المثالية بالغربية: «بعت خضار في الأسواق عشان أربي أولادي»

«لم تكنّ أمي متعلمة، حتي تعرف القراءة والكتابة، لتحفظ من كتاب الله ما ينهينا عن المنكر ويأمرنا بالمعروف، علمتنا جيدًا وسارت بنا إلى النور، لم تكنّ صاحبة جاه، لكنها رفعتنا بالأخلاق، لم تكن سوى امرأة بسيطة تعرف حدود الله بالفطرة فأنار الله لها بصيرتها، حفّظتنا من كتاب الله ما يدفع عنا وعنها الأذى، فنعم أمي أينما كانت وأينما وضعت قدمها وسارت»، بهذه الكلمات وصف أبناء الحاجة فضيلة سيد أحمد، الفائزة في مسابقه الأم المثالية حالها معهم.

الأم المثالية تبلغ من العمر 72 عاما

وقالت «الحاجة فضيلة» في تصريحات لـ«الوطن»، إنها أنها تبلغ من العمر 72 عاماً، ومقيمة بقرية كفر الحما التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، موضحة: «أنا اللي قولت لأولادي تقدم لي في مسابقة الأم المثالية كنت عايزه أفرح، والحمد لله، فوزت بيها، وحصدت لقب الأم المثالية العام الماضي أيضاً ولكن على مستوي المحافظة».

وأضافت أن لديها من الأبناء ثلاثة، دكتوره ومعلمة، وباحث قانوني، وأنه بعد وفاة زوجها منذ 40 عاما، لأنه كان يعاني من حساسية الصدر والتهاب رئوي، وكان يتم حجزه بالمستشفى معظم الوقت، موضحة: «قولت لازم أربيهم وأعلمهم احسن حاجه وكمان يحفظوا القرآن الكريم» رفضت فكرة الزواج تمام، خصوصا أن أولادي كانوا صغار السن في ذلك الوقت.

عملت في بيع الخضروات

واستكملت الحاجة فضيلة أنها كانت تعمل في زراعة بعض أنواع الخضروات «كان قيراط وربع» وذهاب إلي الأسواق لبيع المحصول، موضحة: «الحمدلله ربنا عوضني فيهم خير، وأولادي حفظين القرآن الكريم وحصلوا علي شهادات كثيرة أنا كده عملت اللي عليا معاهم».