قصة كفاح الأم المثالية بالغربية.. عملت بالزراعة لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها

سعادة وفرحة كبيرة سيطرت على أهالي قرية كفر الحمام بمدينة طنطا، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فوز فضيلة سيد أحمد، بالمركز الأول في مسابقة الأم المثالية 2023، عن محافظة الغربية، وذلك تكريما لجهودها المبذولة في تربية أبنائها الثلاثة، وحصولهم على الشهادات العليا رغم وفاة زوجها من 25 عاماً.

وقال إبراهيم عبد العزيز، أحد أقارب الأم المثالية، أن فضيلة سيد أحمد، عمرها 72 عاماً، وتوفى زوجها منذ 25 عاماً، بعد صراع مع المرض استمر نحو 12 سنة، حيث كان يعاني من حساسية الصدر والتهاب رئوي، ما تطلب حجزه بالمستشفى معظم الوقت، تاركا لها 3 أطفال «ولد وبنتين»، الأكبر كان عمره 12 عاما، والأصغر عام واحد، بجانب تراكم الديون بسبب مصاريف العلاج.

استئجار أرض زراعية

وأضاف لـ «الوطن»، أنه منذ وفاة الزوج، عكفت الأم على تربية أبنائها ورعايتهم وتعليمهم، واضطرت للعمل بالزراعة لمواجهة متطلبات الحياة وتعليم أبنائها، فاستأجرت قطعة أرض زراعية لتقوم بزراعتها، وكانت تقوم أيضاً ببيع الخضروات بالسوق لتوفير احتياجات الأبناء.

تربية الأطفال الثلاثة

وأشارت نادية عبد الغفار، إحدى جارات الأم المثالية، إلى أنه رغم الأعباء الكثيرة والحمل الثقيل على «فضيلة»، إلا أنها اهتمت بتعليم أبنائها، وبفضل الله تخرج الابن الأكبر وحصل على ليسانس الحقوق، وحصل أيضا على ماجستير في القانون عام 2022 بتقدير جيد وتزوج، والابنة الثانية حاصلت على بكالوريوس الطب وتعمل بمستشفى، وهى من حفظة القرآن الكريم، وحصلت على عديد من الشهادات في ذلك، وتزوجت وأنجبت.

وأضافت «عبدالغفار»، أن الابنة الثالثة فتخرجت وحصلت على ليسانس الدراسات الإسلامية، وهي أيضا من حفظة القرآن الكريم، وحصلت على العديد من الشهادات وتعمل، مضيفة «فعلاً أم مثالية تستحق التكريم».