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حظك اليوم الجمعة برج الأسد.. تمهل في إظهار غضبك وانفعالاتك

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | الجمعة 17 مارس 2023
برج الأسد

برج الأسد

تغلب طيبة القلب على صفات مولود برج الأسد، ودائما ما تجده لينا سهلا في تعاملاته لا يحب الصراعات، ويبتعد عنها وينأى بنفسه عن الدخول في مهاترات ومجادلات لا جدوى منها، أو تتسبب في إزعاج أو حزن لمن حوله، يهتم بمظهره كثيرًا ويحب أن يكون أنيقا لافتًا للانتباه أينما وجد.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم برج الأسد، من اليوم.. فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتمهل في إظهار غضبك وانفعالاتك.

حظك اليوم برج الأسد 17-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العمل يمنحك إصرارا على مثالية الأداء.

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بقلم صفية النجار