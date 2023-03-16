حالة الطقس غدا الجمعة.. هبوب رياح مثيرة للأتربة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة، وتشمل حركة الرياح المحملة بالأتربة، ودرجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، وتوقعات سقوط الأطار، وهي أمور يهتم بها المواطنون لتحديد أنشطتهم اليومية، خاصة في يوم العطلة.

حالة الطقس غدًا الجمعة.. رياح وأتربة

حالة الطقس غدًا الجمعة وحركة الرياح والأتربة أشارت لها هيئة الأرصاد الجوية، حيث سيكون الطقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة ارتفاع الموج بالبحر المتوسط حيث يصل من متر ونصف المتر حتى مترين، بينما ارتفاع موج البحر الأحمر يصل من متر حتى متر ونصف المتر.

حالة الطقس غدًا

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية فإن حالة الطقس غدا الجمعة في القاهرة الكبرى والوجة البحري تشهد هبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال على بعض الأماكن بسرعة 32 كم بالساعة، مع وجود غيوم جزئية.

أما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري، فهناك توقعات تشير إلى سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة 20%، مع وجود رياح نشطة بسرعة 36 كم بالساعة وغيوم جزئية.

حركة الرياح والأتربة غدا

وتشهد منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر نشاطًا في حركة الرياح بسرعة 32 كم بالساعة، وتكون مثيرة للأتربة والرمال، مع غيوم جزئية.

أما منطقة شمال الصعيد فتنشط بها الرياح المثيرة للأتربة والرمال بسرعة 30 كم بالساعة، فيما تتواجد غيوم بمنطقة جنوب الصعيد، وتنشط بها رياح معتدلة بسرعة 22 كم بالساعة.