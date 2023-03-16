متسابقو «الدوم» يحاورون وزراء في الحكومة بنهائيات المسابقة

بدأ منذ قليل، عرض الحلقة الأولى من نهائيات الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

وتضم لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

حوارات مع وزراء

وتختلف هذه الحلقة عن سابقاتها، بإجراء المتسابقين عدد من الحوارات مع وزراء في الحكومة، حيث حاور كريم الخولي، متسابق برنامج الدوم من فئة التقديم، الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وحاورت المتسابقة بهيرة وليد، الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحاورت روان علي، حاورت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحاور أحمد عيد، حاور وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وبدأت منذ قليل، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة dmc.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

حقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.