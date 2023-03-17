مصرع سيدة وطالب في حادثين منفصلين بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها حيث صدمتها سيارة نقل دون لوحات معدنية أثناء عبور الطريق بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، فيما لقي تلميذ مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد أمام قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص.

مصرع سيدة صدمتها سيارة في مغاغة

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل بدون لوحات معدنية، بسيدة تدعي نوال إبراهيم خليل، 55 عاما، أثناء عبورها الطريق بقرية شارونة بشرق النيل في مركز مغاغة، ونتج عن ذلك مصرعها وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفي المركزي وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة وسائقها ويدعي عرفه طلعت، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع تلميذ تحت عجلات قطار في أبوقرقاص

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص باصطدام قطار بالطفل ريمون عماد 10 سنوات، تلميذ أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام قرية أتليدم بمركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.