إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيبت 3 سيدات وطفله، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية قرارة في شرق النيل بمركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي.

انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار الإطار

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «9276 ن ا س»، ملاكي، بطريق قرية قرارة بالوحدة المحلية لشارونة في شرق النيل بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار أحد الإطارات الخلفية للسيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: جميلة صبحي دسوقي 20 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، أمل عبد الوهاب بركات 22 عاما، بكدمات وسحجات، صفية محمد خليل 52 عاما، باشتباه كسر بالضلوع، ورويدة عبد الباسط صبحي 5 سنوات، طفله، بسحجات وكدمات بالجسم.

نقل 4 مصابات بينهم طفله إلى المستشفى

وأفادت التحريات الأولية أن المصابات الأربعة من قرية أولاد الشيخ بشرق النيل في مغاغة، وجرى نقلهن إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة الملاكي وقائدها «حسين.ا» تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.