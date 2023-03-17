تحالف العمل الأهلي: توزيع 1.5 مليون وجبة ساخنة في رمضان ضمن «كتف في كتف»

كشف محمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة «صناع الحياة»، محتويات الكرتونة الغذائية التي سيتم توزيعها ضمن مبادرة «كتف في كتف»، لافتًا إلى أنها تكون متنوعة على حسب احتياج الأسر، فضلا عن توزيع 1.5 مليون وجبة ساخنة في رمضان.

هناك نوعين من المساعدات الغذائية

وتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن المساعدات الغذائية التي ستقدم ضمن مبادرة «كتف في كتف»، ومحتويات الكراتين لافتًا إلى وجود نوعين من المساعدات وهي مساعدات غذائية جافة للأسر التي تستطيع إعداد الطعام بنفسها وتضم 4 كيلو أرز و2 كيلو سكر وزيت وسمن وصلصة وملح وجبنة وفول وبلح.

توزيع 1.5 مليون وجبة ساخنة

ولفت إلى وجود أسر غير قادرة على إعداد الطعام مثل كبار السن، مشيرًا إلى توزيع وجبات ساخنة ستصل إلى منازلهم مؤكدًا أن التحالف سيوزع 1.5 مليون وجبة ساخنة في رمضان.

وشدد على أن التحالف الوطني لا يقدم المساعدات طبقًا لإمكاناته ولكنه يقدم المساعدات طبقًا لحاجة الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة لفكرة تشاركية البيانات بين مؤسسات التحالف لأول مرة في المجتمع المصري مؤكدًا أنهم كانوا يعانون بسبب حصول الأسر على عدة مساعدات ووجود أسر أخرى لا تصل إليها المساعدات.