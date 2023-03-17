خريطة سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تحذر 9 محافظات

ترتفع درجات الحرارة في طقس اليوم الجمعة، في عدة مدن ومحافظات، مع تعرض العديد من المدن لظواهر جوية متقلبة ما بين نشوب رياح محملة بالأتربة ومثيرة للرمال.

وتبلغ أقصى درجات الحرارة بجنوب الصعيد بينما يتعرض الوجه البحري لأكثر الظواهر الجوية تغيرًا ما بين احتمالية سقوط أمطار ونشوب رياح وظهور غيوم.

احتمالية سقوط أمطار اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأماكن المتوقع بها سقوط أمطار اليوم الجمعة على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا مع وجود نشاط للرياح بسرعة 36 كيلومترا بالساعة وسماء غائمة جزئيا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن منطقة سقوط الأمطار اليوم الجمعة تضم السواحل الشمالية الشرقية بمحافظات، مطروح والإسكندرية والعريش والسويس وبورسعيد، والوجه البحري منها الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية.

وسجلت درجات الحرارة العظمى 20 مئوية والصغرى 14 مئوية بمنطقة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.