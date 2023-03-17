«جسور إنترناشيونال» يناقش جهود تحقيق السلام والتنمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نظم مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية ندوة دولية في جنيف ناقش خلالها آفاق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و جهود الأمم المتحدة المتواصلة على مدار عقود في هذا الشأن.

وتطرق محمد الحمادي الخبير في قضايا الشرق الأوسط رئيس مركز جسور إنترناشيونال خلال الندوة التي عقدت بنادي جنيف للصحافة إلى جهود الأمم المتحدة المعنية بتحقيق الأمن و السلام الدولي.. مشيرا إلى أدوار المنظمة الدولية وفق ميثاق قيامها والذي يستهدف في جوهره نشر السلام والأمن في العالم ومنع نشوب الحروب وما تخلفه من مآس إنسانية.

إقرار الأمن والسلام

وأكد تيريي فالي، رئيس منظمة الجمعيات والشعب من أجل حرية التعبير أهمية الدور الذي تلعبه هيئات وأجهزة الأمم المتحدة لا سيما مجلس حقوق الإنسان من أجل إقرار الأمن والسلام في المنطقة .

وتطرق الدكتور محمد سيكرو، مؤسس ورئيس مركز دراسات السلام والمصالحة آي كاري، الباحثة والمدافعة عن حقوق الإنسان في كلمتيهما خلال الندوة إلى أدوار أجهزة وآليات وهيئات الأمم المتحدة وأكدا ضرورة تناغمها حتى تحقق المنظمة أهدافها على صعيد نشر السلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط خصوصا وعلى الصعيد العالمي عموما.