هاشتاج «كتف في كتف» يتصدر منصات التواصل الاجتماعي قبل احتفالية اليوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «هاشتاج كتف في كتف يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي».

تصدّر هاشتاج كتف في كتف منصات التواصل الاجتماعي تزامنا مع استعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصرَ اليوم، باستاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألف متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة كتف في كتف، والتي تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع المصري من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة كتف في كتف، بالإضافة إلى مشاركتهم في الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد؛ لتقديم المزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.