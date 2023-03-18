«الصحة» تحدد 4 ضوابط للسفر للحج.. بينها تقديم تقرير طبي معتمد

قالت وزارة السياحة والآثار، إن وزارة الصحة والسكان حددت عددًا من الضوابط الصحية التي لابد من أن يلتزم بها كافة الحجاج هذا العام، حتى يستطيعوا السفر لأداء المناسك، موضحة أن تلك الضوابط تتمثل فيما يلي:

1- ضرورة تقديم المسافر للحج تقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة موضح به حالته الصحية تفصيلا وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والتي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

الخضوع للكشف الطبي بأحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة

2- تقديم ما يفيد بتوقيع الكشف الطبي على الحاج الفائز بفرصة الحج بأحد المستشفيات المعتمدة التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة المصرية.

3- البطاقة الصحية الصادرة للحج لابد ان تكون سارية المفعول وان يكون قد حصل علي كافة التطعيمات الواردة بها.

4 - ضرورة اكتمال التطعيم بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) على أن تكون اللقاحات معتمدة دوليا ومن وزارة الصحة والسكان المصرية بحيث تكون أخر جرعة قد تم الحصول عليها خلال فترة 6 أشهر من السفر وذلك كشرط للحصول على تأشيرة الحج.

أمراض لن يسمح للمصابين بها السفر للحج

وأوضحت الوزارة أن الإصابة بعدد من الأمراض قد تمنع البعض من السفر للحج هذا العام، لافتة إلى أن تلك الأمراض تتمثل فيما يلي:

1- مرضى تليف الرئة

2- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض (القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام).

3- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى

4- المصابون بالسمنة المفرطة المرضية.

5- المصابون بالأمراض النفسية والزهايمر وفقا لتقارير طبية معتمدة.

6- السيدات الحوامل سواء كانوا في أشهر الحمل الأولى أو بالأشهر الأخيرة.