شعبة المخابز: كارت العيش الجديد يخدم 35 مليون مواطن.. الصرف من البريد

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تقدم في وقت سابق إلى وزير التموين بمقترح صرف الخبز للغير مستفيدين من منظومة الدعم وبطاقات التموين من خلال كروت من البريد المصري، ما يجرى العمل عليه خلال الوقت الحالي بعد الموافقة عليه.

واضاف غراب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في فبراير الماضي مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت اسعار القمح ارتفاعا كبيرا، خاصة وأن مصر تستورد القمح من أوكرانيا وروسيا، وقد أدت إلى تعطل العديد من الشحنات القادمة، ولذلك اتجهت المخابز السياحية لرفع السعر بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن هناك 30 ألف مخبز سياحي تضرروا من قلة القمح، وهذا تسبب في خفض الكميات التي يجرى إنتاجها من الخبز ولذلك اتجه البعض إلى رفع السعر، ولذلك تقدمنا بطلب بهذ الكارت حتى يستفيد المخبز والمواطنين الذين يصل عددهم لـ35 مليون مواطن يقوموا بشراء الخبز الحر من هذه المنظومة.

أماكن صرف كروت شحن الخبز

ومن المقرر أن يصرف كروت شحن العيش للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية من مكاتب البريد، بعد الانتهاء من المشاروات الموجودة حاليًا مع الهيئة القومية للبريد، ووزارة الاتصالات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن تطبيق المنظومة، وتحديد سعر رغيف الخبز، حيث ستكون كروت شحن العيش هي الإجراء البديل عن بطاقات التموين للأسر التي لا تصرف الخبز المدعّم.