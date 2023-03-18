حظك اليوم الجمعة وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. انتصار لبرج السرطان

أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيدين المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 18 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يكون الحب أو الصداقة اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الحمل 18-3-2023 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المشتري يمنحك يقظة، ويساعدك على التطور أو توطد علاقتك بالبعض، وتحقق أرباحا.

حظك اليوم برج الثور 18-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك.

حظك اليوم برج الثور 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تحاول التكيف مع الظروف والمستجدات.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب للانطلاق والمغامرة واتخاذ قرار موفق وأيضا لعرض آرائك بشجاعة.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-3-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي اليوم ينمي بداخلك مولود برج الجوزاء الرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج السرطان 18-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل.

حظك اليوم برج السرطان 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتتكيف مع من تحب.

حظك اليوم برج الأسد 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات التي تواجهك، احرص على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الأسد 18-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وتأنّ في حكمك على الأشخاص والمواقف وانتبه لحقوقك وضاعف الحذر.

حظك اليوم برج العذراء 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

تهتم اليوم بالقيام بواجباتك على أكمل وجه وتتصرف بنضج.

حظك اليوم برج العذراء 18-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك وتحسن توجيه جهودك ولن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم برج الميزان 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدانك أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

حظك اليوم برج الميزان 18-3-2023 على الصعيد المهني

عطارد وزحل بمنزل العمل يمنحانك نضجا، وقد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج العقرب 18-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تراجع خطواتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم برج العقرب 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. لا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

حظك اليوم برج القوس 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

حظك اليوم برج القوس 18-3-2023 على الصعيد المهني

اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا.

حظك اليوم برج الجدي 18-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية ومالية، فقط ركز على مراجعة خطواتك وحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الجدي 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم مشوشا.. حاول أن تتأنى في أقوالك وردودك.

حظك اليوم برج الدلو 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 18-3-2023 على الصعيد المهني

تعرف كيف تفرض إرادتك وسيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك!

حظك اليوم برج الحوت 18-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تتجنب الأضواء ولا تعلن خططك واتبع حدسك وتحكم في تلقائيتك.

حظك اليوم برج الحوت 18-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانعزال والتأمل، ويساعدك الاسترخاء على استعادة طاقتك، فقط تجنب التعالي والفخر.