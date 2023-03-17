إقبال ملحوظ في الساعات الأولى من التسجيل في «عمومية الصحفيين» قبل الانتخابات

حرص المرشحون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على حضور الجمعية العمومية العادية التي بدأ التسجيل فيها منذ قليل، وشهدت التسجيل في الكشوف إقبالا ملحوظا، بينما حرص الكاتب الصحفي خالد ميري، وخالد البلشي، المرشحان على منصب النقيب، على الحضور مبكرا والتسجيل في كشوف الجمعية العمومية.

وشهدت الساعات الأولى، حضور ملحوظ للمرشحين أبرزهم، محمود أبو السعود، سامي عبد الراضي، محمد شبانة، حماد الرمحي، محمد كمال، محمد الجارحي، عمرو بدر المرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين وغيرهم، و يتنافس على مقعد النقيب 11 مرشحا، و40 مرشحا على عضوية مجلس النقابة.

وبدأ في العاشرة صباحا التسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين في دور الانعقاد الثاني لها ويستمر حتى الثانية عشر ظهرا ، وسوف يبدأ التصويت في حال اكتمال النصاب القانوني وحضور 25% من أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات.