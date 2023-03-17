خبير اقتصادي: الفترة المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن

سجل سعر الذهب عالميًا، اليوم، 1931 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع في حدود الـ 0.62%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.65% إلى 1936 دولار.

انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية

وبرر بلال شعيب الخبير الاقتصادي ما تتعرض لع أسواق الذهب بأنه نتيجة انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طلبا متزايدا على الذهب عالميا نتيجة اعتباره ملازما آمنا أمام المستثمرين في ظل تراجع الدولار الذي تأثر بشدة نتيجة الإضطرابات المصرفية العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب نحو 3.2%

وأضاف شعيب لـ «الوطن»، أن السبعة أيام الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار الذهب نحو 3.2%، وسجل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مشيرا إلى أن الأزمة المصرفية داعمة للذهب، لأنها أدت إلى شعور عام بأن البنوك المركزية قد تتراجع عن رفع أسعار الفائدة في ظل المخاطر بالسوق ومع ضغوط الائتمان.

أسعار الذهب في مصر

وفى مصر شهدت أسعار الذهب استقرارا، حيث سجل الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة 2217 جنيهًا، ليرتفع بقيمة 103جنيهات مقابل 2114 جنيهًا بداية الأسبوع الماضي، وبلغ الذهب عيار 21 صباح اليوم 1941 جنيهًا ليرتفع بقيمة 100 جنيه في الجرام الواحد مقارنة بأسعار الذهب عيار 21 يوم السبت الماضي حيث سجل 1841 جنيهًا، وارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في محلات الصاغة بقيمة 65 جنيهًا، ليباع حاليًا بـ 1662 جنيهًا للجرام بالمقارنة بسعر الذهب بداية الأسبوع الحالي 1597 جنيهًا.