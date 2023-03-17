الجامعات: انتظام الدراسة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية والدولية انتظام الدراسة بمختلف الكليات وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد علي الالتزام بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الأول المقرر إجراؤها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور مصطقي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج للوطن، انتظام العمل بمختلف الكليات وفقا للخريطة الزمنية و الضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا الي انه جري التأكيد على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول الثاني 2023 خلال شهري يونيو ويوليو، لافتا إلى أن الأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشناوي انتظام العمل بمختلف الكليات دون أي مشكلات، مع التشدبد على تطبيق كل الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن،. موضحًا أن امتحانات التيرم الثاني ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية و عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ان الدراسة منتظمة بمختلف الكليات مع. التشديد علي قواعد انطلاق امتحانات التيرم الثاني خلال شهري يونيو ويوليو.