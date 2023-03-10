افتتاح 5 مساجد جديدة بالقليوبية استعدادا لشهر رمضان

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية افتتاح 5 مساجد جديدة اليوم، في ظل السباق الزمني الذي تقوم به أوقاف القليوبية للانتهاء من عملية إحلال وتجديد المساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

خريطة مساجد القليوبية الجديد اليوم

وافتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية 5 مساجد بالقليوبية حيث افتتح المسجد الأول بقرية الرملة بمدينة بنها وهو مسجد عطا الذي تبلغ مساحته 350 مترًا ويتكون من دورين بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، ثم افتتح المسجد الثاني بعزبة سويلم بمدينة القناطر الذي تبلغ مساحته 650 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه.

ثم افتتح المسجد الثالث وهو المسجد الكبير بقرية كفرالشوبك بمدينة شبين القناطر، الذي بلغت مساحته 700 متر بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

كما افتتح صفوت أبو السعود، المسجد الرابع وهو مسجد الشهيد محمد صبحي بمنطقة التلمساني التابع لقرية نوي بمدينة شبين القناطر، الذي بلغت مساحته 200 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، ثم افتتح مسجد التقوى بقرية الحزانية بمدينة شبين القناطر، الذي بلغت مساحته 900 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه.

فضل الشهداء خطبة افتتاح مساجد القليوبية

حيث أدى خطبة الجمعة التي تناولت فضل الشهداء الذي يتواكب مع ذكرى يوم الشهيد لاستشهاد القائد الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1996

وأشار أن التذكير بهذه الأيام هو من باب قوله تعالي «وذكرهم بأيام الله»، وأكد أن النص القرآني في بيانه لفضل الشهيد أشار إلى النهى عن وصف الشهيد بأنه ميت فقال فى ذلك «ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات».

ووجه صفوت أبو السعود رسالة لكل مصري ماذا لو نظر الشهيد لنا الآن بعد أن جاد بروحه ودمائه تاركاً أهله وربما زفافه ليلة عرسه أو رضيعاً لم يفطمه أو أباً أو أماً ليس لهم سواه؟ هل يرانا محافظين على الوطن الذي من أجله رحل عن دنيانا هل يرانا متقنين لأعمالنا أمناء عليها ؟ هل يرانا محافظين على مكتسبات دمائه وروحه ؟ محافظين على ماتم من بناء وتعمير وتشييد وأمن واستقرار، فأصبحنا بدمائه وروحه آمنين مطمئنين لله عابدين راكعين ساجدين ولبيوت الله معمرين ومجددين مشيدين ألا فلنتقى الله فى وطننا وبلدنا وجنودنا .

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ولفيف من الرموز السياسية وقيادات العمل الاجتماعي والخدمي بالمحافظة.