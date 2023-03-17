«إكسترا نيوز»: وصول آلاف الأطنان من المواد الغذائية لشرم الشيخ ضمن مبادرة «كتف في كتف»

كشف عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل تفاعل أهالي محافظة جنوب سيناء، مع مبادرة «كتف في كتف»، مشيرًا إلى أن البداية كانت منذ أكثر من أسبوع، وتحديدًا في 7 مارس الجاري، إذ وصل قطار الخير إلى محطته الأولى بمحافظة جنوب سيناء، لأنها من المحافظات الحدودية.

مبادرة «كتف في كتف» تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية

وأوضح أن مبادرة «كتف في كتف» تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية حتى يصل الدعم بكل صوره المختلفة إلى أطراف الدولة المصرية.

وأشار إلى وصول 11 شاحنة عملاقة محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية لمدينة شرم الشيخ، وجرى توزيع كمية أخرى من البطانيات تصل لـ 2000 بطانية وأشكال أخرى من الدعم.

ولفت أنه فور وصول الشاحنات جرى توزيعها في صور متعددة للنجوع والقرى والمدن وصولًا طابا ودهب وشرم الشيخ والطور على ساحل خليج السويس وعدد كبير من تجمعات البدو داخل الجبال وفي أماكن بعيدة المدى عن المناطق العمرانية ووصلت يد الدولة ويد الدعم من خلال التحالف الوطني ووصل لمساحات لم يصل إليها من ذي قبل.