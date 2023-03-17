الأرصاد تكشف حالة الطقس في الإسكندرية غدا.. استقرار درجات الحرارة وأمطار 40%

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا، استقرارًا في درجات الحرارة مع الشعور بالدفء ظهرا مع طقس بارد ليلا على كافة أنحاء المحافظة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بانتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى المحافظات وإمكانية سقوط أمطار بنسبة 40%.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا، فإن المحافظة تمر بطقس مائل إلى الدفء صباحا مع انخفاض درجات الحرارة ليلا مطالبين بعدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنازل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، إمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% مع جو غائم جزئي، يزداد برودته مع تقدم ساعات النهار وصولاً إلى الغروب والليل.

درجات الحرارة مع حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات حرارة مع حالة الطقس في الإسكندرية غدا، العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والمضادة للمياه في حال سقوط الأمطار غدا، بالتحديد في فترات الليل التي تكون أشد برودة.