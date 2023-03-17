برنامج «أيمن وسكر» على قناة «ON» يروج للمقاصد السياحية في القصير

عرض برنامج «أيمن وسكر» الذي يقدمه أيمن مصطفى، على قناة «on»، حلقة لترويج المقاصد السياحية في القصير، واصطحب معه رفيقه «عبد العظيم»، وأجريا جولة داخل المدينة.

أقدم منزل في القصير

وقال «أيمن» إن مدينة القصير تبعد عن الغردقة بساعة ونصف، وقبل مدينة مرسى علم بساعة، وتمتاز بالهدوء والطقس والبحر.

وتجول «أيمن» مع صديقه «عبد العظيم» داخل أقدم بيت بالقصير، وهو بيت الشيخ توفيق جبران، الذي بني منذ أكثر من 130 عاما، ويعتبر أثرا، وجرى تحويل البيت إلى فندق القصير.

برنامج «أيمن وسكر»

وكشف أيمن مصطفى، في وقت سابق، عن تفاصيل برنامج «أيمن وسكر»، وقال إن الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.