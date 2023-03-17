«مصر الخير» لـ قناة الحياة: ندرس طرح كروت لصرف المواد الغذائية من السوبر ماركت

قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر ستظل دائما بخير سواء بشبابها وبمتطوعيها وبمؤسساتها أو الحكومة في الفترة المقبلة.

قاعدة بيانات قوية

وأضاف «رفاعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن «مصر الخير» لها قاعدة بيانات قوية للغاية على مستوى المحافظات، ولكن بانضمامها للتحالف أصبحت قاعدة البيانات أقوى كثيرا.

ولفت أن «مصر الخير» تعمل في المناطق الأكثر احتياجا لتقديم المواد الغذائية من خلال كارتونة الخير وكارت للمواد الغذائية، موضحا أن المؤسسة لها الريادة في هذا الموضوع.

كروت للمواد الغذائية

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير مع التحالف الوطني يعملان على طرح كروت للمواد الغذائية يمكن للمستحق يحصل عليه وصرفه من السوبر ماركت والجمعيات التعاونية لشراء احتياجاته.