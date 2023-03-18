مقدم برنامج «آدم شو» يسخر من شائعة «البيض البودرة»

سخر أحمد آدم، خلال برنامجه آدم شو، المذاع على فضائية الحياة، مما يسمى بالبيض البودرة.

أحمد آدم يعلق على البيض البودرة

وقال أحمد آدم، مازحا: يعنى أنا بدل ما أكل بيضتين، أشم البيض، إيه يا جماعة الكلام دا،.

يذكر أن مجلس الوزراء، نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى «البيض البودرة».

برنامج آدم شو

وانطلقت حلقة جديدة من برنامج «آدم شو» للفنان أحمد آدم على شبكة تليفزيون الحياة فى عودة جديدة للبرنامج الكوميدى الذى كان يقدمه قبل سنوات.

ويعد آدم شو، أضخم برنامج كوميدى، ويعود من خلاله نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.