بدء حلقة جديدة من برنامج «آدم شو» على قناة الحياة.. بث مباشر

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من برنامج «آدم شو» للفنان أحمد آدم، عبر شبكة تلفزيون «الحياة».

أضخم برنامج كوميدي

ويعد آدم شو، أضخم برنامج كوميدي، ويعود من خلاله نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

ويمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

السلوكيات المجتمعية في حياتنا

ويتناول آدم شو في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.