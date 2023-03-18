إصابة شخص في حريق محل ملابس بطنطا

أصيب شخص في العقد الثالث من العمر بإصابات متوسطة، إثر نشوب حريق هائل داخل إحدى المحلات التجارية لبيع الملابس النسائية، بشارع حسان بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحريق محل ملابس في طنطا

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بطنطا، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بإندلاع حريق هائل داخل محل تجاري لبيع الملابس الكائن بشارع حسان بمدينة طنطا، وإصابة شخص باصابات متوسطة، وتصاعد كثيف للدخان.

وهرعت سيارات قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية، أو المحلات التجارية المجاورة، كما جرى عملية التبريد خشية من اندلاع الحريق مرة أخرى.

معاينة مكان الحريق

وتبين من المعاينة الأولية، إصابة شخص في العقد الثالث من العمر، بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والتهمت النيران محتويات المحل بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.