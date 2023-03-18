صحيفة سعودية: العالم الإسلامي قوة لا يستهان بها على الصعيد العالمي

أكدت صحيفة «الرياض» السعودية، أن العالم الإسلامي قوة لا يستهان بها على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن الرياض تسعى سعيا حثيثا لتعزيز التضامن والتعاون الإسلامي، وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض الوصول إلى تلك الغاية، وتواصل دعمها لقضايا العالم الإسلامي على الصعيدين الإنساني والتنموي.

الدول الإسلامي تملك موقعًا استراتيجيًا في 3 قارات

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان «عمل إيجابي» اليوم السبت - إن الدول الإسلامية السبع والخمسين التي تملك موقعًا استراتيجيًا مهمًا في ثلاث قارات ويحتوي على أهم الممرات المائية في العالم، وبحجم اقتصاد يصل إلى ثلاثة ترليونات دولار، وبعدد سكان يتجاوز ملياري مسلم، كل تلك العوامل تجعل من العالم الإسلامي قوة لا يستهان بها على الصعيد العالمي.

وأضافت أن السعودية لا تألو جهدًا في تعزيز العمل الإسلامي المشترك عبر دعمها لقضاياه وتذليل العقبات التي تعترض التقارب بين الدول الإسلامية، هذا الأمر من السياسات الثابتة التي دائمًا ما تؤكد عليها وتسعى لوضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع.

السعودية تواصل دعمها لقضايا العالم الإسلامي

وأشارت إلى أن المملكة بريادتها للدول الإسلامية كونها تخدم الحرمين الشريفين وترعى قاصديهما خير رعاية تسعى سعيًا حثيثًا لتعزيز التضامن والتعاون الإسلامي، وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض الوصول إلى تلك الغاية، وتواصل دعمها لقضايا العالم الإسلامي على الصعيدين الإنساني والتنموي.