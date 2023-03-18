هطول أمطار غزيرة على مدن وسواحل كفر الشيخ

هطلت أمطار غزيرة اليوم السبت على مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ، وسط اضطراب في حركة الصيد والملاحة بمياه البحر الأبيض المتوسط، نظرا لارتفاع أمواج البحر التي تخطت حاجز الثلاث أمتار، كما يسود طقس مائل للبرودة نهارا على كافة أرجاء المحافظة.

طقس شديد البرودة

وكشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة الطقس في محافظة كفر الشيخ اليوم غير مستقرة، مع سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة عن المعتاد، لافتا أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وذلك جراء زيادة نسبة البرودة مع قدوم الليل، كما تشهد حالة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط ارتفاعا كبيرا، وهو الأمر الذي يؤثر على حركة الملاحة والصيد في مياه البرلس.

طقس كفر الشيخ اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح اليوم السبت في محافظة كفر الشيخ تبلغ 18 كيلومترا في الساعة، ونسبة سقوط الأمطار 79%، والرطوبة 60%، كما سجلت درجات الحرارة العظمى في المحافظة 22 درجة، والصغرى 11 درجة.