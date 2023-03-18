أحد أبطال فيلم «كتف في كتف»: التطوع غيّر شخصيتي واتحاد المؤسسات قوة

قبل أكثر من عشرين عاما، اعتاد الشيخ «محمد مرعي»، المذاكرة والمراجعة في كتبه الدراسية وسط المتطوعين بالجمعية الشرعية التي أسسها والده في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، حيث كانت بداية رحلته مع العمل الخيري منذ أن كان في المرحلة الثانوية الأزهرية، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف عن مساعدة أهل منطقته وحين انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي تعاون معهم لخدمة أهالي الصف.

بداية مشوار التطوع

«محمد مرعي» أحد أبطال الفيلم التسجيلي«كتف في كتف» الذي جرى عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، خلال فعاليات احتفالية انطلاق مبادرة كتف في كتف باستاد القاهرة الدولي، بدأت حكايته مع العمل التطوعي من خلال اصطحاب والده له في مقر الجمعية الشرعية الخيرية بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وبحسب روايته لـ«الوطن»، اقترب من الناس واستمع إلى مشاكلهم وكان يجذبه مشهد فرحة الأم الأرملة حين تأتي إلى الجمعية للحصول على المساعدات الغذائية أو الملابس الجديدة لأطفالها، حتى قرر الذهاب مع والده كل يوم إلى الجمعية لمساعدة الأهالي.

عام بعد عام، أصبح التطوع جزءًا أساسيا في حياة «مرعي» إلى جانب عمله الأساسي كخطيب وإمام مسجد بالأوقاف، وبعد وفاة والده استكمل مسيرة الخير من بعده وتولى إدارة الجمعية وما تقدمه من أشكال دعم مختلف للأهالي من كفالات للأيتام وتوزيع مساعدات غذائية وتوفير علاج مجاني وملابس جديدة، بحسب روايته: «سنة ورا سنة الجمعية أصبحت المكان الآمن اللي بيلجأ ليه أهالي الصف عشان يسدوا احتياجاتهم سواء مواد غذائية أو رعاية طبية أو ملابس جديدة أو حتى مساعدات مادية شهرية، وزادت فروع الجمعية وزاد عدد المتطوعين فيها وبعد وفاة الأب استلم الشيخ محمد مرعي، المسؤولية من بعده وكمل مسيرة الخير بجانب شغله الأساسي كإمام مسجد بالأوقاف، عشان الجمعية تفضل فاتحة أبوابها للكل».

مواقف إنسانية مؤثرة

مواقف إنسانية متعددة عايشها الشيخ الأربعيني خلال رحلته مع العمل الخيري، أكثرها تأثيرًا في نفسه بحسب روايته، «بنتين بيتهم وقع ووالدهم ووالدتهم متوفيين ملهومش أي حد وقفنا جنبهم وساعدناهم ووفرنا ليهم مكان للإقامة وهنا شوفت في عنيهم فرحة وإحساس بالأمان عمري ما هنساها».

صفات طيبة اكتسبها «مرعي» أحد أبطال الفيلم التسجيلي «كتف في كتف» من خلال التطوع، أبرزها الصبر والرضا بالحال، بحسب قوله.

بعد انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، تعاون «مرعي» من خلال الجمعية مع مؤسسات التحالف منها بنك الطعامن لتوفير كراتين المساعدات الغذائية للأهالي، وبحسب وصفه «الإتحاد قوة ولما وحدنا جهود المؤسسات الخيرية قدرنا نوصل للمستحقين ونوصل ليهم أشكال مختلفة من المساعدات في كل مكان».