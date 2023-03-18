جومانا ماهر: مبادرة «كتف في كتف» انتصار لحق العيش بحرية وكرامة

أكدت الإعلامية جومانا ماهر، أنّ احتفالية مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمثابة انتصار للتكاتف ولكل المصريين الذين يثبتون طوال الوقت أنهم قادرون على تحويل كل المِحن لمنح، مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استرداد طابا

وأضافت ماهر، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «المبادرة انتصار للحق في العيش بحرية وكرامة، ليس ذلك الانتصار الوحيد الذي نريد التحدث عنه والاحتفال به اليوم، لكن اليوم نحتفل بالذكرى الرابعة والثلاثين لاسترداد أرض طابا التي كانت آخر شبر في أرض مصر لم تسترده».

معركة دبلوماسية وقانونية

وأشارت إلى أنّ مصر خاضت حروبا كي تسترد هذه الأرض مثل الانتصار العسكري في السادس من أكتوبر عام 1973، التي كانت بمثابة نقطة انطلاق ونقطة قوة حتى ننطلق إلى معركة دبلوماسية وقانونية قوية جدا ومهمة جدا، إذ أكدت هذه المعركة أحقيتنا في هذه الأرض، وأثبتت أحقية مصر في كل شبر مكتوب باسمها وأكدت حقنا بالقانون والتاريخ في طابا.