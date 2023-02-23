«الوثائقية» تبث فيلما عن «طابا»: انتصار عظيم وبكاء من الفرحة (فيديو)

بثّت قناة الوثائقية فيلما بعنوان «طابا»، ففي 29 سبتمبر عام 1988م، وفي تمام الساعة الثانية والثلث ظهرا، جرى الإعلان عن أنّ طابا مصرية، وقال أحد المشاركين في المفاوضات، خلال حديثه بالفيلم الذي عرضته القناة: «عندما سمعنا الحكم بمصرية طابا، فرحنا وقلنا الله أكبر، وبكينا جميعا من الفرحة لهذا الانتصار العظيم».

وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة التفاوض: «كنت اعرف الحكم، وكنت سعيدا جدا، حضرت الجواب ووقعت عليه، ووجهته للمفاوض الإسرائيلي بأننا سنبدأ التنفيذ، لم يرد عليّ، بل كان يتهرب مني في اجتماعات روما ولندن وباريس».

تصريحات مستشار الخارجية الأمريكية

إلى ذلك، قال الدكتور أبراهام صفير المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية: «ذات مرة كنت أجلس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز في وقت مبكر من المفاوضات، وقال لي إنه يشعر بالأسف لأن إسرائيل لم تستطع الموافقة على مطلب مصر، لأنه يعتقد أنّ مصر لديها قضية قوية جدا، ولكنه قال إنّ على المستوى السياسي كان من الأصعب بكثير بالنسبة لإسرائيل أن تتنازل عن طابا من أن تخسرها في التحكيم».