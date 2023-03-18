مصرع 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة المنشية بالمنيا

لقي 7 أشخاص بينهم 3 أشقاء مصرعهم، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة المنشية بزمام قرية الشيخ فضل في شرق النيل بمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

انقلاب سيارة بترعة المنشية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم (1986 ق هـ ن - ملاكي)، بترعة المنشية بطريق 757 أمام العزبة البيضاء التابعة لقرية الشيخ فضل بالوحدة المحلية لبني صامت في شرق النيل بمركز بني مزار.

مصرع 7 أشخاص في الحادث

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع روماني محروس 25 عاما، وشقيقتيه نورا 28 عاما، ونورمان 12 عاما، دميانة عزت 20 عاما، إبرام أمير 3 سنوات، ميخائيل روماني 10 سنوات، ماركو وحيد 13 عاما، جميعهم يقيمون في مركز بني مزار.

وتم نقل الجثث الـ7 إلى مشرحة المستشفى المركزي، كما تم انتشال السيارة من الترعة من خلال الدفع بونش من الوحدة المحلية، وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من إدارة المرور لمعرفة أسباب وظروف وملابسات الحادث.