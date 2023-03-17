توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض في الحرارة وسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد 19 من ذات الشهر الجاري، إذ يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً.

توقعات طقس 27 ساعة المقبلة

وكشفت «الأرصاد» عن أنّ حالة الطقس الجمعة تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للأتربة والرمال أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تشهد درجات الحرارة انخفاض طفيف على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من «2:4» درجة مؤية.

حالة الطقس السبت والأحد

أما عن حالة الطقس السبت والأحد فقد أكدت هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفية إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويستمر هذا الطقس حتى يومي الاثنين والثلاثاء.

درجات الحرارة الجمعة 17 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الشرقبة: الدرجة العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 18 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 19 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 9.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.