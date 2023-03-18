تقلبات جوية وغيوم ورياح محملة بالأتربة في السويس

تشهد محافظة السويس تقلبات جوية اليوم السبت، حيث غطت الغيوم سماء المحافظة، مع نشاط للرياح، ما يزيد الشعور بالبرودة.

رفع درجة الاستعداد

وأعلنت محافظة السويس استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية التي قد تحدث في نطاق المحافظة، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء ومسؤولي القطاعات والهيئات العاملة في السويس، بضرورة الجهازية التامة للتدخل الفوري في أي لحظة لمواجهة آثار التقلبات الجوية في طقس السويس.

ووجه المحافظ بالتطهير المستمر لبيارات وخطوط الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشهدها مدن القناة اليوم، ومنها محافظة السويس، موضحة زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 36 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مع توافر الفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40%.

وفقاً لأجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، تصل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ونسبة الرطوبة 35%، ونسبة سقوط الأمطار 40%، وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر ومترين.