وزيرا الطيران والبيئة يشهدان احتفالية اليوم العالمي للأرصاد الجوية

أعلنت وزارة الطيران المدني، بقيادة الطيار محمد منار، حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، احتفالية اليوم العالمي للأرصاد الجوية ظهر اليوم، بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالعباسية، مشيرة إلى أن الاحتفال يتضمن الإعلان عن آخر مستجدات العمل بالهيئة، برئاسة اللواء هشام طاحون.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنظمة العالمية تعلن شعارًا لليوم العالمي للأرصاد الجوية كل عام، ويجري الاحتفال به في 23 مارس من كل عام، باعتباره مناسبة مهمة للتعريف بأهمية الأرصاد الجوية في حياتنا.

«الإنذار المبكر والعمل المبكر» موضوع هذا العام

وقالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، إن اليوم العالمي للأرصاد الجوية هذا العام، سيناقش موضوع «الإنذار المبكر والعمل المبكر»، وسوف يسلط الضوء على أهمية المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية للحد من مخاطر الكوارث، بسبب التغيّرات المناخية.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية بدأ في عام 1961 تخليدًا لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في 23 مارس من 1950.

مناقشة آخر مستجدات التنسيق لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الاحتفال سيشهد مناقشة آخر مستجدات التنسيق المشترك بين وزارة الطيران المدني ومختلف الوزارات المعنية بشأن الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل عقد عدة مؤتمرات تنسيقية موسعة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وباسم سامي مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للوقوف على كافة الاستعدادت والمستجدات.

وأوضحت المصادر، أنه سيجري مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارتين، إذ أن وزارة الطيران المدني كانت قدمت عدة مقترحات بشأن آلية التعامل مع وفود الدول المشاركة في المؤتمر من وزراء ومفاوضين وخبراء، وجرى الاتفاق على تحديد عدد من المطارات لاستقبال الوفود المشاركة وهي مطار القاهرة الدولي ومطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا، لاستيعاب العدد الكبير الذي يصل إلى حوالى 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم، لإخراج هذا الحدث العالمي بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها إقليميًا ودوليًا وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تشكيل فرق عمل لمتابعة وصول وسفر الوفود المشاركة بقمة المناخ

وكشفت المصادر، عن تشكيل فرق عمل من الوزارة وشركاتها، لمتابعة وصول وسفر الوفود وسرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدة على جاهزية المطارات لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ فور وصولهم، كما سيتم تنظيم حملة دعائية على متن طائرات مصر للطيران من خلال وضع شعار المؤتمر على متن الطائرات وعرض فيلم دعائي من خلال شاشات العرض بالطائرات والمطارات.

البيئة تهدي الطيران المدني أفلامًا عن التغيرات المناخية

ولفت المصادر إلى أن وزارة الطيران المدني تنتظر وصول فيديوهات مصورة عن التغيرات المناخية، ومعلومات عن استضافة مصر لقمة المناخ، جرى إعدادها خصيصًا بمعرفة وزارة البيئة، لعرضها من خلال الشاشات الموجودة بكافة المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات، ووضع عدد من اللوحات الإعلانية داخل المطارات قبل المؤتمر وطوال فترة انعقاده.