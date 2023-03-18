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ضبط 1759 مخالفة في المترو وداخل القطارات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:01 م | السبت 18 مارس 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن 1759 قضية مخالفات في مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 13236 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 337 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 151 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

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