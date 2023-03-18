محافظ جنوب سيناء: التطوير الذي نشهده في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن التطوير الذي تشهده المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوق، فلم يكن بها طريق من نفق لشرم الشيخ بواقع 334 كيلومترا، وكان يتم استخدام الطريق القديم كثير المنحنيات والحوادث.

جامعة الملك سلمان

وأضاف فودة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «لم يكن هناك جامعة، طلابنا كانوا يتعلمون في السويس والإسماعيلية والقاهرة، وكان ذلك عبئا على الأسرة في جنوب سيناء، لكن أصبح لدينا جامعة الملك سلمان بواقع 3 أفرع، أي 11 كلية، وهي جامعة أهلية بمصروفات غير قابلة للربح».

وتابع: «لدينا جامعة حكومية يتم تدشينها في أبو رديس حاليا، والمرحلة الأولى سيتم افتتاحها في أكتوبر من العام المقبل، ومصروفاتها في متناول اليد لأنها جامعة حكومية، والأزهر لديه فرع في جنوب سيناء، وبعض معاهد السياحة لديها فروع هنا».

مدارس في الوديان

وأكد محافظ جنوب سيناء: «هذا العام سيتم إعلان أنه لا يوجد وادٍ في جنوب سيناء ليس به مدرسة، والوادي هو التجمع في الجبال».