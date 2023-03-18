«القابضة للمياه»: أفكار جديدة لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على المياه

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جانبا من فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق»، التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي «NDWM-GIZ»، نيابة عن الحكومة الألمانية، وشركة مياه الشرب بالقاهرة، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمياه.

تعلم السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه

أشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، إلى أنه شارك فى أنشطة احتفالية «كل نقطة بتفرق» أكثر من 100 طفل، يتعلمون من خلال ألعاب تفاعلية وأنشطة «مهمة فى شارع 9»، تنفذها شركة متخصصة فى هذا المجال، التي يتعرض خلالها الطفل لمحاكاة لخمسة مواقف حياتية، تقع في محيط المدرسة والشارع والمنزل، لتعلم السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه، والحفاظ على النيل، وتشمل عروضا مسرحية ومعلومات عن إعادة استخدام المياه والاستفادة منها، مع فريق إدارات التوعية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، الذيس يتم تأهيله لتنفيذ ونشر تلك الأنشطة، ضمن خطط إدارات التوعية محافظات الجمهورية.

ترسيخ مفاهيم وسلوكيات الحفاظ على المياه لدى الأطفال

قال المهندس ممدوح رسلان في تصريحات له، إن الشركة القابضة تحرص على تنفيذ برامج توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية، لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع التركيز على الحملات التوعوية التى تستهدف الأطفال لإمكانية ترسيخ مفاهيم وسلوكيات الحفاظ على المياه والتعامل معها دون إهدار.

تبني طرق جديدة قائمة على تعميق مفهوم التعلم

أشار إلى أن التعاون ممتد بين الشركة القابضة وGIZ EGYPT من خلال برنامج NDWM على مدار سنوات في مجالات التوعية والترشيد، لتبنى طرق جديدة قائمة على تعميق مفهوم التعلم من خلال الأنشطة والألعاب التفاعلية التي يمارسها الطفل ليبني أفكاره وسلوكه، بناء على المحاكاة والتجربة، وذلك من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، ويتم تصميم الألعاب لتناسب الفئة العمرية المستهدفة، حيث أثمر هذا التعاون عن تنفيذ ألعاب تفاعلية منها «سوبر كيميت والأبطال» للأطفال أقل من 8 سنوات، ثم لعبة «مهمة في شارع 9» للأطفال ضمن الفئة العمرية من 8 إلى 12 عاما.