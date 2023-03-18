عضو «محلية الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي تجديد للعهد باستكمال مسار البناء والتنمية

وصف النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية مبادرة كتف في كتف، بمثابة تجديد للعهد وسط هذا الاحتشاد الجماهيري الكبير، في استكمال مسار البناء والتنمية، والإصرار على المضي قدما في مزيد من النجاحات نحو غد أفضل للشعب المصر، معتبرا أنها أبرزت ثقته في قدرة الشعب المصري لتجاوز التحديات الراهنة وثقته في إرادة الشعب وقدرته في تحويل المحن إلى منح.

كلمة الرئيس السيسي

أضاف «اللمعي»، أن كلمة السيسي أبرزت ما شهده الشارع المصري على مدار 9 سنوات للنهوض بالدولة المصرية وتغيير وجه الريف المصري بشكل غير مسبوق، من خلال تكلفة وصلت لحياة كريمة إلى 350 مليار جنيه، ولازلنا مستمرين في إتمام المراحل المتبقية، موضحا أنها بلورت أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والدولة، للوصول لأكبر عدد ممكن من محدودي الدخل، الذي يعد نموذجا مهما للتكامل معا في الأنشطة الخدمية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

مبادرة كتف في كتف

وأوضح أن المبادرات التي يجريها المجتمع المدني مثلت ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا أساسيًا لمثلث التنمية والحماية الاجتماعية مع القطاع الخاص وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تجريها الحكومة؛ لتوفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا، مؤكدا أن مشاركة 300 ألف متطوع بالمبادرة يعكس ما تمتلكه مؤسسات المجتمع المدني من كوادر تتمتع بالطاقات القادرة على تقديم الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة بسرعة وفاعلية.

وأشار إلى أن مبادرة كتف في كتف، تتفق مع خطى الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الجوع بتوفيرالاحتياجات الغذائية للأسر المستحقة، مع وجود قاعدة بيانات تمنع تداخل أوجه الصرف، معتبرا أن مشهد انطلاق قاطرات "كتف في كتف" المحملة بأكثر من 6 ملايين مساهمة غذائية استعدادًا لانطلاقها لجميع محافظات، يدعو للفخر والاعتزاز بما لدينا من شعب واعي قادر على تحدي الصعاب سويا.