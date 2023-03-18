مخرجون في السباق الرمضاني 2023 للمرة الأولى

يشهد السباق الرمضاني هذا العام 2023 خوض عدد من المخرجين لهذه التجربة للمرة الأولى، على الرغم من وجود رصيد لهم في الأعمال الفنية إلا أنها المرة الأولى التي يشاركون بها في رمضان.

وأول المخرجين الذي يشاركون في السباق الرمضاني لعام 2023 هو المخرج خالد يوسف الذي يقدم مسلسل سره الباتع وعلى الرغم من رصيده الفنى الكبير إلا أنه يخوض تجربة الدراما للمرة الأولى وكذلك السباق الرمضاني.

المخرج خالد يوسف

ومسلسل سره الباتع هو واحد من الأعمال المهمة في رمضان حيث يشارك به أكثر من 60 فنانا وفنانة منهم أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمى وحسين فهمى وحنان مطاوع وريم مصطفى وصلاح عبد الله وغيرهم.

المخرج تامر نادي

هناك أيضا المخرج تامر نادي الذي قدم أيضا من قبل عدة أعمال سواء سينمائية أو درامية ولكن هذه المرة الأولى التي يخوض فيها السباق الرمضاني بمسلسل مذكرات زوج والذي يتعاون من خلاله مع الفنان طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعدد آخر من الفنانين.

المخرج عمرو صلاح

وينضم إليهم المخرج عمرو صلاح الذي يخوض أيضا السباق الرمضاني للمرة الأولى من خلال مسلسل 1000 حمد لله على السلامة الذي يشارك من خلاله مع الفنانة يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وأدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.

المخرج علاء إسماعيل

وكذلك المخرج علاء إسماعيل الذي يخوض السباق الرمضاني للمرة الأولى من خلال إخراج مسلسل الصفارة الذي يقدمه الفنان أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وعدد أخر من الفنانين.

المخرج ليث حجو

وينضم إليهم أيضا المخرج ليث حجو الذي يخوض السباق الرمضاني فى مصر للمرة الأولى بمسلسل رسالة الإمام والذي يتعاون فيه مع خالد النبوى ونضال الشافعي وأروى جودة وعدد آخر من الفنانين.