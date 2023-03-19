وصول المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان» وسط حراسة أمنية مشددة

وسط حراسة أمنية مشددة، وصل المتهمون الـ7 بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

المجني عليه قُتل داخل منزله

وحسب ما دفع محامي المجني عليه أمام هيئة المحكمة، فإن الواقعة التي يتمّ نظرها بين أروقة المحاكم هي بالفعل مأساة هزت وجدان الرأي العام، وصداها مخيمًا على كل بيت، فالمجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، قُتل داخل منزله بعصا البيسبول التي استخدمها المتهمين، وعلى مرأى ومسمع من طفله يونس.

توقيع أقصي عقوبة على المتهمين

وأضاف دفاع المجني عليه، أنَّ المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، أزهقوا روحه قبل أن يلقوه من أعلى وادعوا أنه انهي حياته، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة لا تغتفر، «وقعوا أقصى عقوبة لكي لا يسألكم يونس عنها في أحد الأيام، كما طلبها بالأمس».