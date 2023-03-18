فريق إسحاق إبراهيم بطلا للدورة التنشيطية الثانية لديوان عام شمال سيناء

حصل فريق «إسحاق إبراهيم» علي كأس بطولة الدورة التنشيطية الثانية التي نظمتها اللجنة الرياضية بديوان عام محافظة شمال سيناء، بعد تغلبه في المبارة النهائية علي فريق «عاطف شعبان» بنتيجة 3/1 في مباراة كرة القدم التي جمعتهما اليوم.

دورة لتخليد ذكرى المتوفين بديوان عام محافظة شمال سيناء

أقيمت البطولة لتخليد المتوفين من ديوان عام المحافظة، على ملعب مركز شباب ضاحية السلام بالعريش تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة رئيس اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة، وبحضور مصطفى العمري، سكرتير اللجنة الرياضية وعادل متري وعلاء حلاوة وياسر الدرز وعادل العمدة أعضاء اللجنة.

ومثل فريق إسحاق إبراهيم كل من، محمد إسحاق، نجل الكابتن الراحل إسحاق إبراهيم، علي عليم، شادي عليم، أحمد حسن، رفيق سلامة، فؤاد حسني، حسام الكاشف، بينما مثل فريق المرحوم عاطف شعبان كل من سعيد جعفر، محمد سليم، حسام عمر، حسن عادل، عبد الرحمن محمد، شكر عبد العزيز، وقام بإدارة المبارة النهائية طاقم تحكيم بقيادة حسام مطر.

توزيع جوائز على الفريقين الفائزين

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز علي الفريقين الأول والثاني بجانب توزيع 5 جوائز للاعبين الأفضل اخلاقا وهم كلا من حسام مطر وسامي الكاشف وأحمد عيسي وأحمد شوقي ومحمد فتحي، بجانب تسليم جائزة لمركز شباب الضاحية