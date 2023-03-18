خريطة قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة وأسوان والمنيا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا والقاهرة وأسوان، انقطاع الخدمة، في عدد من الأماكن الواقعة بنطاق عملها، اليوم، للقيام بأعمال الصيانة.

أماكن انقطاع المياه في المنيا

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على «فيسبوك» قطع المياه اليوم عن مركز ومدينة سمالوط والقرى التابعة لمحطة مياه عرب الزينة، المرشحة بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرا للقيام بأعمال تطهير وصيانة بالمحطة.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في شرق القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه اليوم عن مناطق تابعة للمرج وهى «سيجال – زينب الوكيل - البركة»، ومناطق تابعة للسلام، وهي: «السد العالي – أبو رجيلة – تقسيم أبو العز – جميع الاسكانات بمدينة السلام – محطات الصرف الصحي بالسلام – عقد 16 بالجيل الأصفر – منطقة الشواكر التابعة للقليوبية»، لمدة 8 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، لحامات بمواسير الضغط العالي بمحطة مياه المرج.

القيام بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالي

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه نظرًا لقيامها بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالي بمحطة مياه المرج، استكمالا لأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لافتا الي قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

أماكن قطع المياه بأسوان

وفي أسوان، أعلنت الشركة عودة المياه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد انقطاعها منذ الساعة العاشرة مساء أمس، عن مناطق «الجزيرة - عمارات المطحن بطريق السماد - المنطقة من المطحن وحتى كوبرى الإسعاف - أرض الجميلى - الامبركاب، خور عواضة» وضعفها بمناطق أخرى بحي شرق بعد الانتهاء من أعمال تغذية وقطعيات للخطوط بشارع السماد لزوم خطط الرصف بالشارع.