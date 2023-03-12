قطع المياه في 3 محافظات بسبب أعمال الصيانة.. اعرف المناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والفيوم وقطاع الداخلة بالوادي الجديد، قطع مياه الشرب في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها اليوم وغدا؛ للقيام بأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بكفر الشيخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مركز ومدينة قلين بالكامل صباح اليوم بدءًا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم؛ للقيام أعمال الصيانة بمحطة عزيز الرئيسية.

أسباب قطع المياه عن مدينة موط بالداخلة

كما أشار قطاع مياه الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إلى قطع المياه اليوم الأحد، عن مدينة موط القديمة وجنوب موط، بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا؛ لإجراء أعمال رفع الرمال والرواسب من بيارة محطة الرفع.

انقطاع المياه بمراكز ومدن الفيوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قطع المياه عن عدة مناطق هي «مركز طامية بالكامل - المنطقة الصناعية بكوم أوشيم - منشأة طنطاوي بمركز سنورس - منشأة بنى عتمان وتوابعهم بمركز سنورس - الصالحية بمركز الفيوم - الناصرية بمركز الفيوم – سيلا بمركز الفيوم – العدوة بمركز الفيوم وتوابعهم».

وأشارت الشركة، إلى أن سبب الانقطاع نظرًا لقيامها الصيانة لعدد 2 نقطة تسرب بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بجوار عزبة عفت الشوكي على بحر وهبي بمركز طامية.

وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.