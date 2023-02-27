مواعيد حجز الوحدات السكنية ببنك التعمير والإسكان بالأسبقية «أون لاين»

يستعد بنك التعمير والإسكان، خلال هذه الأيام لاستقبال طلبات حجز شقق الإسكان المتوسط والمتميز، المطروحة داخل عدد كبير من المدن الجديدة، ضمن عدد من المشروعات السكنية، بينها مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، ومشروع كمبوند قطامية جاردنز، التي تصل مساحة الوحدة السكنية داخلها إلى 125 م2، حيث سيكون تخصيص الوحدات السكنية ببنك التعمير والإسكان بنظام أسبقية الحجز «أون لاين».

وترصد السطور التالية، مواعيد حجز الوحدات السكنية ببنك التعمير والإسكان، ضمن مشروعين الإسكان المتميز وقطامية جاردنز بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لبنك التعمير والإسكان.

مواعيد حجز الوحدات السكنية ببنك التعمير والإسكان

*وحدات الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي:

- موعد حجز الوحدات السكنية ببنك التعمير والإسكان 13 / 3/ 2023.

- إجمالي 1791 وحدة سكنية.

- مساحات 90م2 إلى 109 م2.

- داخل 4 مدن جديدة: «دمياط الجديدة، رشيد الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة».

*وحدات كومباوند قطامية جاردنز بمدينة القاهرة الجديدة

- موعد حجز الوحدات السكنية ببنك التعمير والإسكان 15 / 3/ 2023.

- إجمالي 497 وحدة سكنية.

- بمساحات 90م2 إلى 125م2.

- داخل مدينة القاهرة الجديدة.

جدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان تابع لوزارة الإسكان والمرافق، ويحرص على طرح وحدات سكنية عدة، ضمن مشروعات سكنية مختلفة، تستهدف من خلالها المواطنين من متوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، كما هو الحال في وحدات الإسكان الاجتماعي، التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من حين لآخر، للمواطنين محدودي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، بنظام تقسيط وسداد ميسر.