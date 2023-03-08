«الإسكان»: تأثيث عدد من الوحدات السكنية البديلة في مدينة حدائق أكتوبر

صرح المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، بأنه جرى تأثيث عددٍ من الوحدات السكنية البديلة بالمجان في مدينة حدائق أكتوبر، لمستحقيها من أهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة بالمدينة، وذلك بمشاركة وحضور مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز، مشيرا إلى أن عدد الوحدات التي جرى تأثيثها بالمجان لأهالي جزيرة الوراق بمدينة حدائق أكتوبر بلغ حوالي 123 وحدة سكنية.

الإسكان تعلن: تأثيث بعض الوحدات السكنية البديلة بمدينة حدائق أكتوبر

وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بإشراك وزارة التضامن في جانب تأثيت السكن البديل لأهالي الجزيرة، وأن الأثاث والأجهزة التي جرى تسليمهما للأهالي تضم أجهزة كهربائية «شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات»، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة.

في السياق ذاته، أشار المهندس أسامة شوقي، إلى أنه سبق إجراء حوالي 26 قرعة علنية لأهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة بمناطق أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة والعبور، وجرى تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحا بها أرقام العمارات ورأقام الوحدات والمنطقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

شوقي: التنسيق مع «التضامن الاجتماعي» لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة

وأضاف «شوقي» أنه يجرى بعد الانتهاء من إجراء القرعات العلنية، وتسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال العمل بجميع المحاور الرضائية لأهالي جزيرة الوراق.

وقال رئيس جهاز الوراق الجديدة، إن المستفيدين سبق وأن أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات.