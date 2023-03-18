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الحياة الآن.. مباشر: مواصلة أعمال إنشاء وحدة صحية بقرية العطارة بشبين القناطر

كتب:

محمد متولي
04:59 م | السبت 18 مارس 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشرت فضائية «الحياة» فيديو جديدا لبرنامج الحياة الآن من محافظة القليوبية ضمن مبادرة حياة كريمة، عن تواصل أعمال الإنشاء بالوحدة الصحية بقرية العطارة بمركز شبين القناطر بالقليوبية.

الوحدة الصحية تقع على مساحة 1600 متر مربع

وعلى مساحة 1600 متر مربع وبارتفاع 3 طوابق، واصلت المبادرة أعمال الإنشاء للوحدة الصحية بقرية العطارة مركز شبين القناطر، بواقع 35 مليون جنيه كتاليف إنشاء الوحدة الصحية بقية العطارة وبنسبة تنفيذ بلغت 70%.

وقال المهندس محمد خالد، مدير مشروع وحدة صحية قرية العطارة مركز شبين القناطر بالقليوبية، إن الوحدة تقع على مساحة 1600 متر وبارتفاع 3 طوابق، الدور الأرضي به خدمات كبار السن ومنتفعي ذوي الإعاقة وغرف لمتابعة الحمل وطب الأسنان.

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