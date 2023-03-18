اتحاد كتاب مصر يهنئ السيسي بقرب حلول رمضان: مصر ستبقى شامخة

أرسلت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص برقية التهنئة: «رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه تحية طيبة.. وبعد، فيشرف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بمن تمثلهم من آلاف الشعراء والأدباء والكتاب والنقاد والمفكرين، أن تتوجه إلى فخامتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصر العزيزة والأمة كلها بالخير واليمن والبركات».

الاهتمام بالثقافة والمثقفين

وتابع: «كما يشرفنا أن ننقل إلى فخامتكم قرار الجمعية العمومية للنقابة - في ختام اجتماعها في السابع عشر من مارس 2023- بتهنئة فخامتكم، والتقدم إليكم بأصدق آيات الشكر والامتنان على ما تولونه من اهتمام كريم بالثقافة والمثقفين، معربين عن عميق تقديرنا لما تحققه مصرالعظيمة من إنجازات في عهد فخامتكم على المستويات كافة، مؤكدين أن مصر ستبقى شامخة سامقة، داعين المولى عز وجل أن تكلل جهودكم الجبارة من أجل رفعة مصر في جمهوريتها الجديدة بالنجاح والتوفيق والسداد، سائلين المولى تعالى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق، وتفضلوا بقبول وافر التحية وخالص التقدير، تحيا مصر»