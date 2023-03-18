حبس المتهم بسرقة إطارات سيارة بالتجمع الأول 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهم في قضية سرقة إطارات سيارة باستخدام أسلوب الفك بمنطقة التجمع الأول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة إطارات السيارة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة عبر «فيس بوك» يتضمن سرقة إطارات سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهم وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

ومن جانبه قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأوضح «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.