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ضبط متهم يتاجر بالألعاب النارية غير المشروعة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
06:07 م | السبت 18 مارس 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بالاتجار غير المشروع في الألعاب النارية، مُتخذًا من مخزن خاص به كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية. 

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على (40 كرتونة ألعاب نارية تحتوى على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بقلم محمد بركات